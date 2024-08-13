В Ірані заявили, що ці ракети оснащені боєголовками високої вибухової сили.

В Ірані повідомили про нову "невизначену" ракету, яку розробила країна через побоювання повномасштабної війни на Близькому Сході, пише The Telegraph.

Державні ЗМІ заявили, що в іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив, що його військово-морський флот має на озброєнні нові крилаті ракети, які оснащені боєголовками високої вибухової сили, які неможливо знайти.

У виданні зазначили, що заява найпотужнішої організації безпеки Ірану збігається з ескалацією напруженості в регіоні після того, як країна пообіцяла помститися за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії, тоді як Ізраїль не підтвердив і не заперечував своєї причетності.

"У сучасному світі треба бути сильним, щоб вижити, або здатися. Середньої дороги немає", - заявив головнокомандувач гвардії, генерал-майор Хоссейн Салямі.

"На озброєнні військово-морського флоту ЗС Іраку з'явилася велика кількість крилатих ракет. Ці нові ракети мають боєголовки високої вибухової сили, які неможливо виявити, і вони здатні завдати значної шкоди і потопити свої цілі", - йдеться у заяві гвардійців, яку цитує ЗМІ.

Джерело: Telegraph .

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