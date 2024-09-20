Тариф на газ в Україні із 1 жовтня не зміниться - ціна становитиме 7,96 грн для клієнтів "Нафтогазу", а перевірки газу повернулись..

В Україні тривають техогляди газового обладнання - працівники газових служб також перевіряють лічильники - такі перевірки можуть завершитися накладенням значних штрафів.

Про це йдеться в матеріалах справи 332/1745/24. Газові перевірки доведеться пройти всім.

Заводський районний суд Запоріжжя у вересні 2024 року зобов'язав українця сплатити "Запоріжгазу" 99,2 тис. грн. Додатково йому потрібно буде компенсувати 3 тис. грн судового збору. Розгляд справи відбувався заочно.

"Позов Акціонерного товариства 'Оператор газорозподільної системи 'Запоріжгаз' про стягнення вартості необлікованого (донарахованого) обсягу природного газу задовольнити", — зазначено в рішенні суду.

Співробітники "Запоріжгазу" перевірили лічильник і виявили, що на ньому відсутня заглушка. Лічильник був знятий та відправлений на експертизу.

Після зняття лічильник було запаковано в сейф-пакет та опломбовано пломбою Оператора ГРМ №0264809. Представник Оператора ГРМ в протоколі про направлення засобу вимірювання на експертизу зазначив, відповідно до п. 2 глави 10 розділу Х Кодексу, поштову адресу місця проведення експертизи (м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 52, каб. №4), а також дату та орієнтовний час проведення експертизи.

Експертиза підтвердила наявність несанкціонованого втручання в роботу приладу: виявлено відсутність пломби з відбитками завода-виробника або державного повірника, що розташована з правого боку лічильного механізму. Це надало доступ до фіксуючого гвинта, який утримує суматор лічильного механізму на корпусі, що дозволяло споживачу зупиняти лічильник.

"Стягнути на користь Акціонерного товариства 'Оператор газорозподільної системи 'Запоріжгаз' вартість необлікованого (донарахованого) обсягу природного газу у сумі 99 289 гривень 35 копійок", — зазначено в матеріалах справи.

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