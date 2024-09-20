Щоб вийти на пенсію, українцям необхідно набрати достатню кількість трудового стажу, який варіюється в залежності від віку, але тим, у кого стажу немає, призначаються виплати.

Про це повідомила прес-служба додатку "Дія".

Пенсійний вік для українців становить 60 років. Щоб отримати пенсію в цьому віці в 2024 році, потрібно мати мінімум 31 рік стажу.

Для виходу на пенсію в іншому віці мінімальні вимоги до стажу такі:

У 63 роки — не менше 21 року стажу;

У 65 років — принаймні 15 років стажу.

Зверніть увагу, що ці норми будуть актуальними тільки у 2024 році, наступного року вимоги для 60 і 63 років зростуть.

Щодо соціальної пенсії, то її можуть отримати особи, які досягли 65-річного віку, якщо у них немає достатнього стажу для виходу на пенсію. Ця виплата призначається лише за умови відсутності додаткових джерел доходу, таких як зарплата. Щоб отримати соціальну пенсію, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. На сьогоднішній день вона становить 2 361 гривню на місяць. Цих грошей не вистачить на нормальне життя.

Нагадаємо, хоча уряд не планує підвищувати мінімальну пенсію, на наступний рік запланована індексація пенсій. Її розмір поки що невідомий, але за попередніми оцінками, у найкращому випадку індексація може досягти 17%. Це суттєве підвищення, однак є кілька нюансів. Наприклад, буде підвищено лише розмір "голої" виплати, без урахування вікових доплат та інших надбавок. Внаслідок цього для більшості українців фактичне підвищення може виявитися значно меншим.

Останні новини України:

Не усім по кишені: українці можуть докупити страховий стаж до пенсії.

Пенсія може бути зменшена на 20%: щоб не втратити виплати, доведеться звертатись в ПФУ.



Пенсійні виплати: скільки отримають українці з зарплатою в 15 тисяч гривень, сума може засмутити.