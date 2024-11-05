Серцево-судинні захворювання можуть бути підставою для відстрочки від мобілізації, тому українцям варто знати, чи призвуть після інсульту чи інфаркту.

Загальна мобілізація в Україні продовжується, проте деякі категорії громадян нашої країни не підлягають призову саме через стан здоров'я.

Законодавством України чітко визначено список захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби під час мобілізації в Україні.

Відомо, що чоловіки, які мають серйозні проблеми з серцем, можуть бути визнані непридатними до служби.

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено, хто саме не підлягає призову.

Чи призвуть в армію після інсульту чи інфаркту?

Так, відстрочку від призову отримують ті, хто пережив інсульт або інфаркт.

Проте є інші серцево-судинні захворювання у громадян, що не підлягають призову, зокрема йдеться про громадян із серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця.

Серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця, а також гіпертонічна хвороба III стадії теж є підставою для відстрочки від військової служби під час мобілізації в Україні.

Також не підлягають мобілізації в Україні чоловіки з важкими захворюваннями артерій, вен або лімфатичних вузлів, відомо, що ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

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