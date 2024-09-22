Пенсії українців можуть зростати з різних причин, таких як індексація, перерахунок виплат або отримання спеціальних надбавок.
Про це повідомляє ПФУ, пояснивши, як пенсіонер може збільшити розмір своєї пенсії.
У жовтні нових індексацій чи перерахунків не заплановано, але деякі пенсіонери все ж отримають підвищення завдяки надбавці за віком.
Право на надбавку за віком мають пенсіонери, які:
- отримують пенсію за віком;
- мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш ніж 10 340,35 гривні;
- досягли 70-річного віку.
Розмір цієї доплати залежить від віку пенсіонера. Наприклад, особи віком від 70 до 74 років можуть отримати надбавку в 300 гривень. Для інших вікових категорій доплати виглядають так:
- пенсіонери віком від 75 до 79 років отримують 456 гривень;
- пенсіонери, яким виповнилося 80 років, отримують 570 гривень.
Надбавка нараховується автоматично і додається до основної пенсії, коли пенсіонер досягає вказаного вікового порогу.
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Нагадаємо, хоча уряд не планує підвищувати мінімальну пенсію, на наступний рік запланована індексація пенсій. Її розмір поки що невідомий, але за попередніми оцінками, у найкращому випадку індексація може досягти 17%. Це суттєве підвищення, однак є кілька нюансів. Наприклад, буде підвищено лише розмір "голої" виплати, без урахування вікових доплат та інших надбавок. Внаслідок цього для більшості українців фактичне підвищення може виявитися значно меншим.
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