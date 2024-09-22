Вересень — перехідний місяць, проте ґрунти все ще теплі після літньої спеки, тому варто дізнатися про календар городника з 23 по 29 числа.

Дізнайтеся, як виглядає календар городника 23 по 29 вересня, щоб встигнути до зсуву в тривалості дня, який змушує рослини робити останній крок зростання та фотосинтезу.

Вересень ідеально підходить для посадки дерев, чагарників, багаторічних та однорічних рослин, цибулинних, ґрунтопокривних рослин, польових квітів, трав, овочів, коротше кажучи, всього!

Календар городника з 23 по 29 вересня виглядає так:

23 вересня, понеділок, Місяць Місяць. Можна сіяти/саджати:

Підземні рослини, особливо кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання).

24 вересня, вівторок. Остання чверть.

Підземні рослини, особливо

кореневі рослини.

Посадка дерев, чагарників та багаторічних рослин.

- Збирайте врожай усіх культур

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Косіть газони та обрізайте (щоб уповільнити зростання)

25 вересня, середа. Зменшуючий півмісяць.

Безплідна фаза:

час відпочинку. Уникайте посіву насіння

- Збирайте та зберігайте врожай

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Знищуйте бур'яни

- Косіть газони та обрізайте (для уповільнення зростання).

26 вересня, четвер. Зменшуючий півмісяць.

Безплідна фаза:

час відпочинку. Уникайте посіву насіння

- Збирайте та зберігайте врожай

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Знищуйте бур'яни

- Косіть газони та обрізайте (для уповільнення зростання).

27 вересня, п'ятниця. Зменшуючий півмісяць.

Безплідна фаза:

час відпочинку. Уникайте посіву насіння

- Збирайте та зберігайте врожай

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Знищуйте бур'яни

- Косіть газони та обрізайте (для уповільнення зростання).

28 вересня, субота. Зменшуючий півмісяць.

Безплідна фаза: час відпочинку. Уникайте посіву насіння

- Збирайте та зберігайте врожай

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Знищуйте бур'яни

- Косіть газони та обрізайте (для уповільнення зростання).

29 вересня. Неділя. Зменшуючий півмісяць.

Безплідна фаза:

час відпочинку. Уникайте посіву насіння

- Збирайте та зберігайте врожай

- Удобрюйте, пересаджуйте

- Знищуйте бур'яни

- Косіть газони та обрізайте.

Джерело: mooncalendar .

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