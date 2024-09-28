Українцям детально розповіли, як отримати закордонний паспорт, які документі потрібні та скільки доведеться заплатити.

Отримання закордонного паспорту - важлива процедура, до якої потрібно підготовитись, дізнайтесь, як отримати закордонний паспорт в Україні.

Закордонний паспорт в Україні оформлюється на підставі внутрішнього паспорта громадянина, передає Politeka.net.

Останнім часом реєстрація місця проживання перестала бути обов'язковою умовою для оформлення закордонного паспорта в Україні.

Це означає, що навіть якщо особа знялася з попереднього місця реєстрації і не встигла зареєструвати нову адресу, вона все одно може подати документи на оформлення закордонного паспорта в Україні в будь-якому підрозділі Державної міграційної служби, незалежно від місця проживання.

Важливо відзначити, що закордонний паспорт в Україні можуть отримати тільки громадяни України.

Закордонний паспорт в Україні видається дітям віком до 16 років на чотири роки, а для осіб старших 16 років – на десять років.

Перший закордонний паспорт громадянин України може оформити в будь-якому віці, навіть з моменту народження.

Після закінчення терміну дії закордонного паспорта в Україні він вважається недійсним.

Оформити новий закордонний паспорт в Україні можна у відділеннях Державної міграційної служби України, в центрах ДП "Документ" або у ЦНАПах, які займаються оформленням біометричних документів.

Для зручності можна записатися до електронної черги на оформлення через ДМС.

Необхідні документи для оформлення закордонного паспорта в Україні можна подати до територіального підрозділу ДМС, ЦНАПу або центру обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ".

Якщо ви перебуваєте за кордоном, документи можна подати через відповідну дипломатичну установу.

При подачі заяви в ДМС необхідно пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців. Для дітей сканування відбитків пальців проводиться з 12 років.

Як отримати закордонний паспорт в Україні? Необхідно подати такі документи:

Заяву-анкету, яку друкує працівник, що приймає документи на отримання закордонного паспорта в Україні.

Паспорт громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку).

Свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо один із батьків дитини на момент її народження був іноземцем або особою без громадянства, також необхідно подати довідку про реєстрацію дитини громадянином України.

Документи про сплату адміністративного збору або оригінал документа, що підтверджує звільнення від його сплати.

Якщо паспорт оформлюється для дитини, яка не досягла 12 років, або для осіб, які не можуть пересуватися через хворобу, і потребують термінового лікування за кордоном, можна подати одне фото розміром 10х15 см для внесення відцифрованого зображення шляхом сканування.

Як отримати закордонний паспорт в Україні дитині?

Оформлення закордонного паспорта можливе з народження. Документ діє протягом чотирьох років.

Документи для закордонного паспорта особам від 16 років:

Паспорт громадянина України.

Індивідуальний податковий номер фізичної особи-платника податків (ІПН).

Як отримати закордонний паспорт в Україні дитині до 16 років, для цього потрібно:

Один із батьків повинен особисто подати документи, маючи з собою паспорт громадянина України та оригінал свідоцтва про народження дитини.

Для дітей до 12 років можна подати фото розміром 10х15 см або забезпечити особисту присутність дитини.

Від 12 років обов'язкова особиста присутність дитини для подання документів.

Від 14 років необхідно мати паспорт громадянина України у формі ID-картки або е-паспорт.

Вартість оформлення закордонного паспорта в Україні у 2024 році:

У ЦНАПах і ДМС:

958 гривень — за оформлення протягом 20 робочих днів.

1598 гривень — за оформлення протягом 7 робочих днів.

У ДП "Документ":

У ДП "Документ": 1498 гривень — за оформлення протягом 20 робочих днів.

2138 гривень — за оформлення протягом 7 робочих днів.

У деяких випадках можна отримати закордонний паспорт в Україні протягом трьох робочих днів, серед вагомих причин:

В яких випадках можна отримати закордонний паспорт в Україні за 3 робочі дні:

Виїзд за кордон для лікування особи, яка від’їжджає.

Виїзд для супроводу тяжкохворого.

Смерть близького родича, який проживав за кордоном.

Термін виготовлення закордонного паспорта в Україні:

Звичайний порядок — до 20 робочих днів.

Терміновий порядок — до 7 робочих днів (за умови сплати подвійного мита).

Особливі випадки (перелічені вище) — до 3 робочих днів.

Виїзд на постійне місце проживання (ПМП) — до 90 днів.

Виїзд на ПМП дитини, усиновленої іноземними громадянами — до 10 робочих днів.

Оформлення закордонного паспорта за кордоном:

Українці можуть отримати закордонний паспорт за межами України через дипломатичні установи або центри ДП "Документ". Проте з'явилися нові обмеження, які можуть вплинути на можливість оформлення паспорта в інших країнах.

Де можна отримати закордонний паспорт за кордоном:

Через дипломатичні установи України.

Через центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у таких містах: Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав, Прага, Братислава, Берлін, Кельн, Мюнхен, Валенсія, Мадрид, Мілан та Барселона.

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