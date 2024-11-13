Гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на 14 листопада , тут на вас чекає щось хороше.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 14 листопада.

Гороскоп Таро на 14 листопада для всіх знаків Зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Звідки ви могли знати, що хтось близький може вас так глибоко розчарувати? Ображені почуття сильніше впливають на ваш дух, коли ви їх пригнічуєте або вдаєте, що їх не існує. Вони завжди знаходять шлях назад на поверхню вночі або тоді, коли ви найменше цього очікуєте. Єдине, що ви можете контролювати, — це ваша власна реакція на події, що відбулися. Ви можете використовувати цей момент як трамплін до зцілення та зміцнення свого характеру.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута

Ви можете грати роль, але якщо ви боретеся із синдромом самозванця, ви саботуєте свої найбільші досягнення прямо перед тим, як вони будуть зроблені. Найкраще розпізнати слона у середині кімнати. Ви все ще некомфортно ставитеся до благословень, які приходять від наполегливої ​​праці та зусиль. За всім цим стоїть якийсь страх. Можливо, ви боїтеся, що людям не сподобається справжній ви. Правда в тому, що ви не тільки сподобаєтеся людям, але коли вони побачать ваші добрі сторони та ваші недоліки, вони полюблять вас за те, що ви справжній.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Ким ви намагаєтесь бути? У вас може бути образ когось, ким ви сподіваєтесь стати одного разу. Але чи порівнюєте себе з іншими? Вам не потрібно справляти враження на світ. Єдине, навіщо ви тут, — це стати найкращим із найкращих, ким ви можете бути, і використати свої таланти, щоб служити іншим.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута

Життя трапляється, і частина життєвого циклу – це зміни. Вам може не сподобатися той факт, що зміни непередбачувані. Сьогодні може статися щось, на що ви не очікували. Важко прийняти, що ви не контролюєте все. Але не дивіться на світ як небезпечний, коли життя дає вам привід стати гнучким і пристосуватися до обставин.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Кінцівка може бути такою страшною. Коли ви втрачаєте стосунки, разом з ними змінюються й багато інших сфер вашого життя. Це впливає на ваш фінансовий стан. Ваші дружні стосунки починають розділятися та вибирати сторони. Ви не можете уявити майбутнє без свого партнера. Це нелегкий час. Це важко, але ви подолаєте труднощі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Місяць

Кому можна довіряти? Відчуття, що хтось вам бреше, це жахливе переживання. Ви можете не розуміти, чому людина намагається вас зрадити. Однак ось ви тут, вдаєте, що у вас немає цього почуття туги в животі. Настав час зіткнутися з проблемою віч-на-віч і запитати, що відбувається. Якщо вони чесні, ви дізнаєтесь.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Мечів

Не переживайте по дрібницях, Терези. Ви можете не знати, куди сьогодні все рухається, але з деякою мудрістю ви зрозумієте це. Ясність розуму приходить, коли ви розслабляєтеся і даєте своєму розуму можливість обробити почуття, які ви відчуваєте, та ситуацію, в якій ви перебуваєте. Дайте собі трохи часу і постарайтеся не виявляти нетерпіння.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Путівник

Коли хтось вирішує піти у темряву у соціальних мережах, постарайтеся не турбуватися надто сильно. Їхнє рішення відключитися може не мати до вас жодного відношення. Ви можете просто прочитати їхнє рішення раптово замовкнути на радіо. Як тільки вони зрозуміють, над чим їм потрібно працювати, ви почуєте про них. Друзі ніколи не зникають надовго; вони вертаються.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Маг

Не кожна людина, яка має талант, її використовуватиме. Дехто витрачає свої таланти через страх. Вони не хочуть ризикувати, тому що тоді вони почуваються небезпечно. Якщо ви бачите, що хтось не використовує свої таланти так, як ви вважаєте за потрібне, дайте більше інформації. Іноді їм потрібно позичити впевненість іншої людини.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перегорнута

Проблеми у романтичних відносинах можуть починатися та закінчуватися спілкуванням. Вам знадобиться набагато більше роботи та зусиль, щоб усе запрацювало. Зараз це може здаватися несправедливим, але якщо ви зможете зберегти бачення майбутнього, ви побачите речі у новому світлі.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Помірність

Залишайтеся у своєму центрі спокою. Не дозволяйте бурям життя приносити вам смуток або завдавати вам болю. Ви завдавали біль іншим, і вони завдавали вам болю. Має настати час, коли прощення стане новою мантрою.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Десятка Кубків

Любов тут для вас, Риби. Так важко знайти людину, яка зможе торкнутися вашого серця і стимулювати ваш розум.

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