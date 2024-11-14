Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як зробити ідеальну домашню ковбаску, щоб вона не була надто жирною чи навпаки – дуже сухою.

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як зробити соковиту домашню ковбасу з акуратною скоринкою.

Щоб ковбаса вийшла соковитою та насиченою, краще використовувати задню частину свинини або свинячу лопатку, які чудово поєднуються із салом, зауважує "Мастер Шеф" у своєму відео.

Інгредієнти

1,5 кг свинини

100 г жиру

1 головка часнику

1 ч.л рік

½ ч.л. чорного перцю

200 мл молока

2 м свинячої оболонки

"Мастер Шеф" Клопотенко також порадив, що перед нарізкою м'яса його слід трохи заморозити — кілька годин у морозильній камері буде достатньо, щоб легше нарізати його кубиками.

Після спокійно наріжте свинину та сало дрібними кубиками. Очистіть голівку часнику та пропустіть через прес. Після цього змішайте м'ясо, сало і часник, додайте сіль і перець, потім влийте молоко і перемішайте.

Розігрійте духовку до 160 °C. Промийте оболонку і надягніть її на спеціальну насадку м'ясорубки для ковбаси. Почніть наповнювати оболонку м'ясною сумішшю, ділиться "Мастер Шеф" Клопотенко.

Наповнюйте ковбасу, злегка трамбуючи м'ясо, щоб не було порожнеч, але не надто щільно. Зауважте кінці оболонки вузлами.

Викладіть ковбасу на лист, застелений пергаментом, закрутіть її по спіралі. Проколіть зубочисткою по всій довжині на відстані 4-5 см.

"Мастер Шеф" Клопотенко додав, що на завершення запікайте 30 хвилин при 160 °C, потім збільшіть температуру до 180 °C і випікайте ще 30 хвилин. Підвищуйте температуру до 200 ° C і готуйте 15-20 хвилин на останньому етапі приготування.

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