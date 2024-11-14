Шеф-кухар Євген Клопотенко дав кілька порад, як приготувати смачне печиво на вівсяних пластівцях.

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як можна зробити печиво смачним та порадувати близьких.

Цей рецепт не викликає у вас складнощів. Все, що потрібно - це просто подрібнити вівсяні пластівці, використовуючи будь-який зручний спосіб, і потім змішати з продуктами, що залишилися, зауважує "Майстер Шеф" Клопотенко.

Інгредієнти (на 20 штук):

100 г вівсяних пластівців

170 г борошна

100 г арахісу

2 яйця

200 г вершкового масла

1 год. л. харчова сода

1 год. л. лимонного соку

150 г цукру

½ год. л. рік

Приготування

Спочатку розігрійте духовку до 180 градусів, відсипте 100 г вівсяних пластівців і подрібніть їх. Це можна зробити блендером або так, як вам зручно, радить "Мастер Шеф" Клопотенко.

Перекладіть подрібнені пластівці у велику миску. Додайте борошна і пів чайної ложки солі. Добре перемішайте.

У невеликій мисці погасіть 1 чайну ложку соди з 1 чайною ложкою лимонного соку і додайте цю суміш у тісто. Тепер додайте 150 г цукру, 200 г розм'якшеного вершкового масла та 100 г арахісу. Добре перемішайте.

"Мастер Шеф" Клопотенко додає, потім вбийте в тісто два яйця і ретельно перемішайте масу руками, поки вона не зникнуть усі нерівності та грудочки.

Сформуйте з тіста 20 невеликих кульок і викладіть їх на лист, попередньо застелений пергаментним папером.

Випікайте печиво у розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин. Після цього не поспішайте знімати частування з пергаменту, так як воно дуже ламке, нехай спочатку охолоне.

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