Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як можна зробити печиво смачним та порадувати близьких.
Цей рецепт не викликає у вас складнощів. Все, що потрібно - це просто подрібнити вівсяні пластівці, використовуючи будь-який зручний спосіб, і потім змішати з продуктами, що залишилися, зауважує "Майстер Шеф" Клопотенко.
Інгредієнти (на 20 штук):
- 100 г вівсяних пластівців
- 170 г борошна
- 100 г арахісу
- 2 яйця
- 200 г вершкового масла
- 1 год. л. харчова сода
- 1 год. л. лимонного соку
- 150 г цукру
- ½ год. л. рік
Приготування
Спочатку розігрійте духовку до 180 градусів, відсипте 100 г вівсяних пластівців і подрібніть їх. Це можна зробити блендером або так, як вам зручно, радить "Мастер Шеф" Клопотенко.
Перекладіть подрібнені пластівці у велику миску. Додайте борошна і пів чайної ложки солі. Добре перемішайте.
У невеликій мисці погасіть 1 чайну ложку соди з 1 чайною ложкою лимонного соку і додайте цю суміш у тісто. Тепер додайте 150 г цукру, 200 г розм'якшеного вершкового масла та 100 г арахісу. Добре перемішайте.
"Мастер Шеф" Клопотенко додає, потім вбийте в тісто два яйця і ретельно перемішайте масу руками, поки вона не зникнуть усі нерівності та грудочки.
Сформуйте з тіста 20 невеликих кульок і викладіть їх на лист, попередньо застелений пергаментним папером.
Випікайте печиво у розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин. Після цього не поспішайте знімати частування з пергаменту, так як воно дуже ламке, нехай спочатку охолоне.
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