Pixar оголосила дати прем'єри на Disney+ свого майбутнього мультсеріалу "Студія сновидінь", що вийде у грудні.

Хоча Disney спочатку пропонували дещо орієнтовне вікно релізу на 2025 рік для свого спін-офу Inside Out TV, тепер підтверджено, що мультсеріал "Студія сновидінь" вийде у 2024 році.

Вийшовши того ж року, що і касовий фільм Inside Out 2 , і мультсеріал Студія сновидінь тепер випустить усі чотири епізоди на Disney+ 11 грудня 2024 року.

Disney оголосила дати виходу двох майбутніх шоу Pixar, які надійдуть на Disney+: спін-оф студії "Студія сновидінь" та нового оригінального серіалу «Виграй чи програй».

Усі чотири епізоди мультсеріалу "Студія сновидінь" дебютують 11 грудня 2024 року, а прем'єра «Виграй чи програй» відбудеться 19 лютого 2025 року.

Останній складатиметься з восьми епізодів, і Disney заявила у своєму оголошенні, що вони «почнуть виходити» 19 лютого, тож це не буде одночасним релізом, як у випадку з Dream Productions.

"Ці два серіали дійсно демонструють креативність Pixar у всій красі", - сказав у своїй заяві головний креативний директор Pixar Піт Доктер.

Проте, швидше за все, мультсеріал "Студія сновидінь" та "Виграй чи програй" - це будуть останні проекти улюбленої анімаційної студії, орієнтовані на потокову передачу на деякий час.

У травні Pixar почала звільнення 14% своїх співробітників, посилаючись на поворот від проектів, створених для Disney+, до театральних релізів.

Джерело: ign.com.

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