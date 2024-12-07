В український прокат фільм "Муфаса: Король Лев" вийде вже в грудні цього року, перша частина мультфільму від Disney вийшла 1994 року,

Історія, розказана у спогадах у серіалі «Муфаса: Король Лев», представляє Муфасу як осиротілого левеня, втраченого і самотнього, поки він не зустрічає лева, що співчуває, на ім'я Така — спадкоємця королівської крові.

Випадкова зустріч у мультфільмі «Муфаса: Король Лев» запускає велику подорож незвичайної групи невдах, які шукають свою долю — їхні зв'язки будуть перевірені, коли вони працюватимуть разом, щоб уникнути загрозливого та смертельного ворога.

Фільм «Муфаса: Король Лев» поєднує прийоми створення ігрового кіно з фотореалістичними комп'ютерними зображеннями. Режисером фільму виступив Баррі Дженкінс, продюсерами - Адель Романскі та Марк Серьяк, виконавчим продюсером - Пітер Тоб'янсен.

"Муфаса: Король Лев" - приквел до рімейку оригінального анімаційного фільму Disney "Король Лев". Мультфільм розповість про Муфас у його ранні роки; подальші подробиці сюжету нині тримаються в таємниці.

Фільм «Муфаса: Король Лев», швидше за все, досліджує відносини Муфаси та Шраму і те, як вони стали такими напруженими. У фільмі повернуться Тімон і Пумба, а Біллі Айхер та Сет Роген повторять свої ролі.

Дата виходу "Муфаса: Король Лев" в Україні: 19 грудня 2024 року.

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