Комедія "Покладені" (Laid) зі Стефані Сю в головній ролі інтригує численними запрошеними зірками, залученими до складного сюжету історії.

В основі сюжету серіалу «Покладені» (Laid) лежить ідея Рубі (Сю) виявити за допомогою своєї найкращої подруги Ей Джей (Зося Мамет), що всі люди, з якими вона займалася коханням, помирають.

Ей Джей, чиє захоплення в серіалі «Покладені» справжніми злочинами робить її величезною помічницею, допомагає Рубі повернутися назад її любовною лінією часу і протистояти її минулим стосункам, щоб рухатися вперед.

Усе починається в серіалі «Покладені» (Laid) з Брендона з коледжу, але коли кількість колишніх хлопців збільшується з трьох до шести, Рубі вирішує, що їй час почати попереджати тих, хто ще живий.

До серіалу «Укладені» приєднаються нові запрошені актори: Сіму Лю, Кейт Берлант і Александра Шипп, які приєднаються до раніше оголошених запрошених зірок, включно з Андре Гайлэндом, Девідом Денманом, Джоном Ерлі, Етторе «Великим І» Юеном, Хлоєю Файнман, Олівією Голт і Фіннеасом О'Коннеллом.

Усі серії чорної комедії, серіалу «Покладені» (Laid) вийдуть 19 грудня.

Виконавча продюсерка Стефані Хсу грає Рубі, жінку, яка дізнається, що її колишні коханці помирають незвичними способами, і повинна повернутися назад за своєю любовною часовою шкалою, щоб протистояти своєму минулому і рухатися вперед.

Найкраща подруга Рубі Ей Джей (Зосія Мамет) допомагає їй підтримувати її любовну часову шкалу в порядку, щоб кожен колишній був врахований.

Peacock призначила дату прем'єри майбутнього комедійного серіалу «Покладені» (Laid) на 19 грудня. Стример NBCU випустив тизер серіалу «Покладені».

Джерело: deadline.

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