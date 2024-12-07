«Володар перснів: Війна рохіррімів» стане першим за останні десятиліття досвідом франшизи в анімації, і є багато хвилюючої інформації про майбутній фільм.

Хоча Дж. Р. Р. Толкін здебільшого відомий за фільмами «Володар перснів» і «Гоббіт» , його міфологія Середзем'я набагато глибша, читаючи щось на кшталт історичної книжки, але з драконами, орками і небезпечними коштовностями.

«Володар перснів: Війна рогіримів» являє собою різкий відхід від звичної для основної аудиторії мейнстрімової стилістики Толкієна, але, з огляду на попередній успіх New Line, навколо майбутньої анімації все ще багато шуму.

Хоча «Володар перснів: Війна рогіримів» торкнеться поки що недослідженого куточка улюбленої фентезійної франшизи, все ще багато передчуття наступної пригоди у всесвіті Толкієна.

Початкове оголошення New Line було зроблено в червні 2021 року, але вихід фільму кілька разів затримувався, включно зі страйками в Голлівуді 2023 року. SOLA Digital Arts («Той, хто біжить по лезу: Чорний лотос») займається анімацією, а ілюстратори Алан Лі і Джон Хоу, які працювали над оригінальною трилогією, входять до творчої групи.

Тепер підтверджено, що «Володар перснів: Війна рогіримів» вийде 13 грудня 2024 року.

Більшу частину акторського складу «Володаря перснів: Війна рогіримів» уже оголошено. Усі основні актори вже затверджені, але майже всі інші грають нерозкриті ролі.

Одразу після успіху «Спадщини» Браян Кокс очолює акторський склад озвучування Хельма Молоторука, короля Рохана. Крім того, Міранда Отто буде закадровим голосом у своїй ролі з «Володаря перснів», Еовін.

Джерело: screenrant.

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