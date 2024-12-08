Один із найбільш інтригуючих проєктів, представлених на gamescom 2024, - це зовсім не гра, а анімаційний мультфільм «Секретний рівень».

«Секретний рівень» від Prime Video - це антологічний серіал від творців Love, Death + Robots.

Кожен епізод мультфільму «Секретний рівень» - це по суті короткометражний фільм, натхненний персонажами та світами культових відеоігор, таких як God of War, Mega Man, Unreal Tournament і Pac-Man.

Перший трейлер мультфільму «Секретний рівень» дає нам короткий огляд цих чудово анімованих короткометражок і часто дивовижних способів, якими вони переосмислюють знайомі ігрові символи.

Давайте розберемо, що саме ми бачимо в трейлері серіалу «Секретний рівень».

Можливо, найбільшим сюрпризом у трейлері «Секретний рівень» стало розкриття того, що сам Кіану Рівз, мабуть, бере участь у цьому. Рівза (або когось, хто жахливо схожий на зірку Джона Віка) можна побачити в кадрах епізоду Armored Core.

Персонаж Рівза показаний у серіалі «Секретний рівень» як такий, що входить у меху Armored Core і готується до битви. Завдяки цьому і його видатній ролі в Cyberpunk 2077 ігровий родовід Рівза в наші дні дуже сильний.

Concord тільки зараз виходить на ПК і PS5, але вже отримує анімований спін-офф завдяки «Секретному рівню». Ми можемо побачити кадр крутого, вертикально орієнтованого міста, яке раніше було показано в кінематографічному трейлері Concord.

Джерело: ign.com.

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