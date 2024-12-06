Актор Александр Людвіг, який знявся в серіалі «Земля без людей», провів роки свого життя в холоді, вкритий брудом, у повному обладунку, розмахуючи сокирою або мечем у своїй ролі лютого Бьорна Залізнобокого в знаменитому серіалі «Вікінги».

Але дискомфорт, який він там відчув, не йшов у жодне порівняння з тим, із чим він зіткнувся у своєму новому серіалі - постакаліптичній драмі «Земля без людей».

Але замість того, щоб навантажувати його тіло, його роль у серіалі «Земля без людей» одинака Іша в заворожуючому шестисерійному серіалі завдала йому моральної та емоційної шкоди.

Його персонаж у серіалі «Земля без людей» проводить ранню частину повністю і абсолютно один.

«Це було найважче, що я коли-небудь робив», - розповів Людвіг, який також знімався в “Голодних іграх”, телеканалу STM зі свого будинку в Остіні, штат Техас.

«Я знав, що це буде важко, але ніщо з того, що я робив до цього, і, я думаю, ніщо з того, що я буду робити після цього, не зрівняється з цим.

«Вікінги були фізично однією з найскладніших речей, які я коли-небудь робив - це було таке незручне шоу - але це, на емоційному рівні, я знав, що це вимагатиме від мене всього себе. І місця, які мені довелося пройти емоційно... Це було божевіллям, що від мене вимагалося, особливо в тому першому епізоді.

Якщо ви думаєте, що цей серіал - лише ще один у довгій низці несамовитих історій про зламані світи і зламані душі, ви помиляєтеся: Людвіг хоче, щоб глядачі, втомлені від апокаліпсису, знали, що «Земля без людей» звучить по-іншому.

Джерело: thewest.

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