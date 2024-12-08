Серіал «Лицар сімох королівств» розповість про пригоди лицаря та його зброєносця, які подорожували Вестеросом за 100 років до подій «Ігри престолів».

За словами керівника глобального потокового мовлення Warner Bros, Discovery Джей Бі Перретта, шанувальники зможуть переглянути серіал «Лицар сімох королівств» у лютому.

Керівник повідомив цю новину на технічній та медіаконференції, організованій Wells Fargo, поряд із запланованою на весну 2025 року прем'єрою другого сезону «Одні з нас», запуском наприкінці 2025 року приквела «Ігри престолів» «Лицар сімох королівств» і очікуємо третього сезону "Ейфорії".

Хоча Перретт сказав, що "Лицар сімох королівств" вийде влітку, швидше за все, буде назва четвертого кварталу.

Серіал «Лицар сімох королівств» розповість про пригоди лицаря Дунка та його зброєносця Егга, які подорожують Вестеросом за 100 років до подій «Ігри престолів».

Головні ролі в серіалі "Лицар сімох королівств" взяли на себе Пітер Клефі (Дунк) і Декстер Сон Ансел (Егг), також серед акторського складу - Фінн Беннет (Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Танзін Кроу Деніел Інгз Сем Спруел (Мейкар Таргарієн).

Серіал "Лицар сімох королівств" має набагато менший бюджет, ніж "Дом дракона" або "Гра Престолів".

Джордж Мартін повідомляв, що "90% подій серіалу "Лицар сімох королівств" проходитимуть у полі з наметами", проте додав, що ці декорації вийшли чудовими.

Джерело: variety .

Читайте також:

Серіал "Дюна: Пророцтво": дата виходу серій, перші відгуки.

Серіал "Притулок" 2 сезон: дата виходу серій та відгуки критиків.

Серіал "Сто років самотності": Netflix призначив дату прем'єри, з'явився трейлер.