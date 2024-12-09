Великі події ось-ось відбудуться у серіалі "Дюна: Пророцтво", оскільки приквел-серіал HBO вступає у другу половину свого шестисерійного сезону.

Так кажуть кілька членів акторського складу серіалу «Дюна: Пророцтво» та виконавчий продюсер, який назвав четвертий епізод коханим.

Офіційний синопсис епізоду «Народжений двічі» розповідає нам, що після того, як майже всі послушники бачать той самий кошмар, преподобна мати Тула (Олівія Вільямс) намагається зрозуміти витоки їхніх снів.

Тим часом настоятелька Валья приводить у дію свій план щодо викуплення Будинку Харконненов.

Однак Десмонд Харт ясно дав зрозуміти, що має намір не тільки стати на шляху Вальї, але і в ідеалі знищити всі сліди Сестринства та його впливу.

У 4-му епізоді в серіалі «Дюна: Пророцтво» виконавчий продюсер Джордан Голдберг розповів: «Десмонд Харт публічно демонструє свої здібності» — у тому, що акторський склад Тревіс Фіммел жартома назвав «танцювальним поєдинком».

"У цьому епізоді відбувається багато кумедних речей", - додав Голдберг, що призвело до "дуже потужного виступу" Фіммела.

«Я думаю, що Епізод 4 неймовірний», — сказала Джоді Мей, яка грає в серіалі «Дюна: Пророцтво» імператрицю Наталію Корріно.

«Ви дійсно бачите, як світ «Дюни: Пророцтво» починає переплітатися з усіма образами та персонажами, які ми асоціюємо із всесвітом «Дюни», з погляду фільмів. І це буде справді хвилююче для фанатів.

"Також тут починає по-справжньому наростати драматична напруга", - додав Мей. «У цьому епізоді на нас чекають захоплюючі події».

Джерело: tvline.

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