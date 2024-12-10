Другий сезон серіалу "Венздей" напевно стане ще однією великою перемогою Netflix у 2025 році.

Netflix повертає другий сезон серіалу "Венздей" Дженни Ортегі, і є всі підстави вважати, що він може побити рекорди за кількістю переглядів.

Другий сезон серіалу "Венздей" стане одним із «наймасштабніших шоу» Netflix 2025 року і стане продовженням величезного успіху оригінального спін-офу «Сімейки Аддамс».

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці Netflix Tudum, "Венздей" 1 сезон очолює Топ-10 найангломовніших серіалів усіх часів.

Серіал має найбільшу кількість переглядів в історії Netflix, з 252,1 млн. переглядів (станом на 24 листопада) і 1,72 млрд. хвилин перегляду.

Із самого початку серіал "Венздей" став перемогою Netflix.

Чи зможе другий сезон серіалу "Венздей" перевершити перший?

Як уже повідомлялося, запуск серіалу "Венздей" став для Netflix величезним успіхом, а завдяки характеру потокового мовлення серіал, ймовірно, залучить безліч нових шанувальників за два роки з моменту виходу.

Завдяки популярності шоу і славі Дженни Ортегі, що постійно зростає, інтерес до другого сезону серіалу "Венздей" знаходиться на рекордно високому рівні, а це означає, що у продовження не виникне жодних проблем з успіхом, порівнянним з успіхом першого.

Джерело: thedirect .

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