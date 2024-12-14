Так, введено графіки відключення світла, Укренерго задіє одночасно одну та дві черги.
Як повідомили в НЕК "Укренерго", час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів буде виглядати так:
00:00 – 13:00 – одна черга відключень;
13:00 – 17:00 – дві черги відключень;
17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності електроенергії буде тривати від 06:00 до 22:00.
Енергетики додали, що причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів через російські ракетно-дронових атак у листопаді та в грудні.
Зараз на об'єктах йдуть ремонтні роботи.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - додали в "Укренерго".
До слова, щоб швидше відновити постачання електроенергії, важливо з'ясувати, де сталася аварія і хто за неї відповідає.
В Україні графіки відключень електроенергії вводяться не тільки через пошкодження електростанцій, а й у разі пошкодження мереж передачі електрики.
Про це повідомили в компанії ДТЕК, відповідаючи на запитання, чому на заході України не вимикають світло.
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