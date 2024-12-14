В Україні 14 грудня введено графіки відключення світла, відомо, що Обленерго буде задіювати одночасно одну та дві черги.

Так, введено графіки відключення світла, Укренерго задіє одночасно одну та дві черги.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів буде виглядати так:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності електроенергії буде тривати від 06:00 до 22:00.

Енергетики додали, що причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів через російські ракетно-дронових атак у листопаді та в грудні.

Зараз на об'єктах йдуть ремонтні роботи.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - додали в "Укренерго".

До слова, щоб швидше відновити постачання електроенергії, важливо з'ясувати, де сталася аварія і хто за неї відповідає.

В Україні графіки відключень електроенергії вводяться не тільки через пошкодження електростанцій, а й у разі пошкодження мереж передачі електрики.

Про це повідомили в компанії ДТЕК, відповідаючи на запитання, чому на заході України не вимикають світло.

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