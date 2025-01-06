Варто зазначити, що військові ТЦК не мають права на примусове утримання осіб.

Під час воєнного стану та мобілізації військові територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть здійснювати перевірку військово-облікових документів та видавати повістки, однак право на затримання порушників мобілізації належить виключно працівникам поліції.

Юристи компанії INSEININ роз’яснили, що чоловіки повинні перебувати на військовому обліку за місцем проживання і в разі отримання повістки з'явитися до ТЦК. Якщо особа ігнорує повістку, це може призвести до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.

"Ті, хто ухиляються від виконання правил військового обліку, підлягають адміністративній відповідальності. Для цього поліція здійснює адміністративний розшук та доставлення порушників до районного ТЦК", – зазначають фахівці.

Затримання порушників обліку повинно здійснюватися лише поліцейськими, і має місце в таких випадках:

Виявлено порушення правил військового обліку в реєстрі.

Чоловік не має військово-облікового документа.

Він не перебуває на обліку або був знятий з нього.

Зафіксовано ухилення від виконання обов'язку, наприклад, неявка за повісткою.

Ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Варто зазначити, що військові ТЦК не мають права на примусове утримання осіб. Чоловіки, яких силою доставляють до ТЦК чи СП та відмовляються від проходження ВЛК чи мобілізації, можуть письмово відмовитись і вимагати негайного звільнення. Якщо військові продовжують утримувати особу, єдиним правильним кроком є звернення до поліції із заявою про незаконне позбавлення волі.

Проте важливо пам'ятати, що після звільнення з приміщення ТЦК особа більше не зможе ухилятись від призову.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.