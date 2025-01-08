Тизер другого сезону серіалу «Розрив» розкриває дату виходу в 2025 році та загадкового нового персонажа Гвендолін Крісті.

Понад два роки — і неймовірно захоплюючий перший сезон — серіал «Розрив» нарешті повертається.

Apple TV+ випустив тизер другого сезону серіалу "Розрив", прем'єра якого відбудеться на стрімінговому сервісі у п'ятницю, 17 січня. Після цього 10-серійний сезон виходитиме щотижня по п'ятницях.

Логлайн другого сезону серіалу «Розрив» говорить: «Марк (Скотт) та його друзі дізнаються про страшні наслідки несерйозного ставлення до бар'єру розриву, що веде їх усе далі на шляху горя».

Новий тизер серіалу «Розрив» не показує багато чого, крім основних персонажів, що повертаються в зали Люмона. Також є швидкий погляд на таємничого персонажа Крісті, який загадково каже їм: «Ви мали піти».

Адам Скотт грає Марка Скаута, який працює в офісі таємничої біотехнологічної компанії Lumon.

Ця суперечлива корпорація проводить процедури, під час яких психіка співробітників роздвоюється, щоб відокремити робочі спогади від особистих спогадів, створюючи Innies (персонажів співробітників на роботі) та Outties (їх самих поза офісом).

У міру розвитку серіалу «Розрив» Марк робить цікаві відкриття, які ставлять під сумнів наміри компанії.

Джерело: variety .

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