Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Працівники ДБР у співпраці з Службою безпеки України завершили досудове розслідування стосовно колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони «Південь».

Про це повідомили у ДБР.

Він примушував підлеглих будувати для нього приватний будинок. Обвинувальний акт уже направлений до суду. У 2023 році посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Вони понад рік працювали над його зведенням, отримуючи доплати за виконання нібито бойових завдань на передовій.

Зараз цей посадовець звільнений із Збройних сил України та обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, що працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців Житомирської області, які займалися поборами під час видачі дозвільних документів фармацевтичним компаніям.

Зокрема, фірми, які мають в своєму асортименти ліки із вмістом психотропних та наркотичних речовин, мають отримати спеціальну ліцензію, яка видається Мінохорони на підставі документів від правоохоронних органів.

Посадовці, після надходження відповідних заяв, починали вимагати кошти з підприємців. За 50 тис. гривень вони обіцяли без зволікань видати документи впродовж кількох днів.

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