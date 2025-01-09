Вони отримують виплати у негрошовій формі, які включають, зокрема, витрати на відрядження, навчання, представницькі витрати та інші виплати в негрошовій формі.

У грудні 2024 року найвищу зарплату серед топ-менеджерів державних банків України отримав член правління ПриватБанку.

Про це пишуть журналісти, посилаючись на дані, що містяться у банківських звітах.

Олексій Ступак, голова правління "Сенс Банку", отримав у грудні 1 млн 108 тис. грн, причому контракт передбачав також виплату в негрошовій формі, оцінену в 114,5 тис. грн. Виплати у негрошовій формі включають витрати на відрядження, навчання, представницькі витрати та інші пов'язані з виконанням функцій члена правління витрати.

Середній розмір заробітної плати членів правління "Сенс Банку" у грудні становив 765 тис. грн — на 44% менше, ніж у голови правління.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у грудні премії не отримав. Його зарплата склала 1 млн 71 тис. грн. Аналогічно, заступники голови та члени правління Ощадбанку також не мали премій, і в середньому заробили 824 тис. грн — на 29,9% менше, ніж голова правління.

Найменшу зарплату серед керівників системних державних банків отримав голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко, чия заробітна плата в грудні становила 969,1 тис. грн.

Згідно з даними порталу work.ua, середня заробітна плата в Україні на початок 2025 року становить 22,5 тис. грн, що на 18% більше, ніж рік тому. За даними порталу robota.ua, середня зарплата на січень 2025-го складає 20,8 тис. грн.

Джерело: OBOZ.UA.

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