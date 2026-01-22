Нова система оплати проїзду у Вінниці запроваджена для зручності пасажирів, тож розповідаємо, що саме змінилося.

Нова система оплати проїзду у Вінниці дозволяє розраховуватися у транспорті за допомогою смартфона чи банківської картки, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці місцевої транспортної компанії, нова система оплати проїзду у Вінниці працює через QR-коди ПриватБанку та monobank.

Пасажири можуть оплачувати поїздку будь-якою карткою, а сам процес став максимально простим і швидким. У салонах транспорту встановлені два види QR-кодів: жовті для ПриватБанку та рожеві для monobank.

Їх можна сканувати через офіційні застосунки або камеру смартфона. Для жовтих QR-кодів ПриватБанку достатньо відкрити застосунок «Приват24», сканувати код, обрати кількість квитків і картку. Після завершення транзакції квиток зберігається у розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт».

Альтернативно можна скористатися камерою смартфона, що відкриває сторінку для оплати через Google Pay, Apple Pay або будь-яку картку. Квиток після оплати активний 60 хвилин.

Рожеві QR-коди monobank працюють за схожим принципом. Сканування через застосунок monobank дозволяє одразу підтвердити транзакцію, після чого квиток відкривається у браузері з усіма даними та QR-кодом для перевірки.

Оплата через камеру смартфона також доступна, при цьому можна обрати спосіб розрахунку: monobank, Google Pay, Apple Pay або картка.

Пасажир бачить квиток на екрані і може перевірити його дійсність, відсканувавши QR-код у застосунку monobank (необхідно дозволити геолокацію).

Нова система оплати проїзду у Вінниці передбачає, що квиток також діє 60 хвилин та містить бортовий номер транспорту. Якщо сторінка квитка випадково закрилась, її можна відновити через історію браузера.

