У Одеській області за останній місяць зафіксовано помітне подорожчання продуктів харчування, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Найпомітніше зросли ціни на рибу, морепродукти та консерви, що впливає на щоденні витрати домогосподарств.

Серед свіжеморожених рибних продуктів скумбрія піднялася в середньому до 267,97 грн за кілограм. Порівняно з груднем 2025 року, вартість збільшилася на 13,33. Найдешевше придбати її можна у Auchan — 249,90, найдорожче — у Megamarket, 295,00. Така різниця пояснюється внутрішньою політикою мереж та різницею у постачальниках.

Жива риба також подорожчала. Короп обійдеться в середньому 184,50 грн за кілограм, що на 10,00 більше, ніж у грудні. У Auchan він коштує 159 гривень, у Megamarket — 210. Зростання цін на рибу відображає сезонні коливання та витрати на утримання та транспортування товару.

Серед консервованих продуктів найпомітніше зросла вартість на кукурудзу «Верес» (340 г) — середня вартість досягла 56,42 грн, що на 2,88 більше за показники грудня. У Novus товар продають за 44,99, у Megamarket — 68,40, а в Metro — 57,77.

Подорожчання продуктів у Одеській області пояснюють кількома чинниками: підвищенням розцінок на сировину, логістику та енергоресурси. Експерти рекомендують споживачам порівнювати пропозиції різних магазинів та планувати покупки заздалегідь, щоб зменшити вплив на сімейний бюджет.

Аналіз динаміки розцінок показує, що найбільш чутливими залишаються риба, морепродукти та консерви. Це може змінювати структуру споживчого кошика та підштовхувати покупців до економного вибору або заміни брендів на доступніші альтернативи.

Загалом, підвищення цін на основні товари харчування у регіоні змушує домогосподарства більш ретельно планувати витрати та адаптуватися до змін ринку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де в січні будуть нові розцінки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: хто отримає зимову підтримку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: чого не вистачає на ринку.