Новий графік руху поїздів у Вінницькій області запровадили для одного з приміських маршрутів через зменшення пасажиропотоку.

Новий графік руху поїздів у Вінницькій області почав діяти з 21 січня і стосується приміської денної пари №6271/6274 сполученням Гайворон - Рудниця - Гайворон, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Гайворонської вузькоколійки, новий графік руху поїздів у Вінницькій області запровадили на період до 1 березня включно.

Нововвведення зʼявилися у звʼязку зі скороченням кількості пасажирів у зимовий сезон. Згідно з новим графіком руху поїздів у Вінницькій області, пасажирські склади №6271/6274 почали ходити лише у так звані базарні дні.

Курсування здійснюється у вівторок, пʼятницю та неділю за чинним розкладом, без змін у часі відправлення та прибуття. Таке рішення ухвалили з урахуванням реального попиту на перевезення та сезонних особливостей поїздок мешканців громад.

На території нашого регіону приміський електропоїзд №6271/6274 здійснює зупинки на станціях Жданове, Лугова, Осіївка, Устя, Кириївка, Бершадь, Яланець, Яланець 2, Пʼятківка, Каташин, Дохно, Куренівка, Щербакове, Нефар та Рудниця.

Важливо зазначити, що нововведення не торкнулися вечірньої пари приміських складів №6273/6272. За інформацією перевізника, їхній розклад та періодичність курсування залишилися без змін і виконуються у звичному режимі.

Це дозволяє частково зберегти транспортну доступність для пасажирів, які користуються залізницею у вечірній час. У повідомленні наголошується, що зміни мають тимчасовий характер і повʼязані виключно зі зниженням пасажиропотоку в зимовий період.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Вінницькій області: популярні маршрути зазнали змін

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Вінницькій області: актуальний розклад на січень 2026

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому призначається виплата, перелік важливих умов