Подорожчання продуктів у Запоріжжі відчувають місцеві покупці ще з початку 2026 року, тож розповідаємо про це більш детально.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі видно у сегменті бакалії, консерв та м’ясних виробів, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі помітно у більшості категорій товарів, якщо прорівнювати цінники з минулим місцем. Згідно з даними Міністерства фінансів та онлайн-мереж магазинів, найбільші зміни відбулися у сегменті м’ясних виробів.

Наприклад, ковбаса варена «Алан лікарська» у січні коштує в середньому 479,46 грн за кілограм, що на 4,47% більше, ніж у грудні 2025 року. Тоді середня вартість складала 426,30.

У сегменті бакалії подорожчання продуктів у Запоріжжі відчутне меншою мірою. Довга вермішель у мережі Metro у січні коштує 31,50 грн за кілограм, тоді як у грудні минулого року середня ціна була 30,16 грн.

Індекс споживчих цін на вермішель у січні склав 102,97%, що відображає приріст на 2,97% порівняно з попереднім місяцем. У сегменті консервів зміни більш помірні: кукурудза «Верес» у середньому подорожчала на 0,21% - до 56,42 грн за банку 340 г.

Основні причини підняття вартості продовольства пов’язані з наслідками війни та логістичними складнощами. Бойові дії вплинули на скорочення поголів’я худоби та птиці, що відобразилося на вартості м’яса та яєць.

Додатково, виробники стикаються зі збільшенням вартості транспортування та перебоями з електропостачанням. Економічні фактори також відіграють значну роль.

Загальна інфляція у країні підвищує цінники, а коливання курсу долара впливають на вартість імпортних товарів і складових виробництва. До того ж, зростають витрати виробників на корми, електроенергію та заробітну плату персоналу.

