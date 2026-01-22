Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається переселенцям, які втратили можливість проживати у власних домівках, у межах державної програми підтримки, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює внутрішньо переміщених осіб та членів їхніх сімей, що потребують безпечного місця для тимчасового розміщення. Рішення щодо поселення ухвалюють органи місцевого самоврядування або визначені установи за місцем фактичного перебування заявників.

Помешкання передаються у користування, як правило, строком до одного року. За відсутності альтернативних варіантів проживання цей період можуть подовжити після повторного розгляду звернення. Уся процедура базується на затверджених правилах і перевірці реальних потреб.

У програмі передбачено мінімальну житлову норму — не менше шести квадратних метрів на людину. Остаточне рішення приймають за бальною системою, яка враховує соціальний стан та життєві обставини родини.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області першочергово доступне багатодітним сім’ям, переселенцям із дітьми, вагітним жінкам, людям з інвалідністю та громадянам старшого віку, чиє майно було зруйноване або стало непридатним через війну.

Для участі необхідно стати на облік, звернувшись до ЦНАПу, виконавчих органів місцевих рад або районних адміністрацій. Після подання документів на заявника формують окрему справу, що дозволяє контролювати черговість і прозорість розподілу житлових ресурсів.

Актуальна інформація про наявні помешкання та умови поселення регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за офіційними повідомленнями громад.

Джерело

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.