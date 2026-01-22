Дипломат Дмитро Чекалкин заявив, що, якби Україна вчасно закінчила свою ракетну програму і вчасно відреагувала на інформацію розвідки США про напад, росія би вже отримала гідну відсіч, заявив Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

«Наш головний і найпотужніший дипломат – це Збройні сили України і зокрема українська ракетна техніка... Мало бути декілька десятків дивізіонів навчених українських ракетників, які дали б гідну відсіч російській агресії. Але діяльність ворожої агентури», – стверджує Дмитро Чекалкин.

На його думку, коли з’явилась інформація від американської розвідки, що росія готує вторгнення, негайно потрібно було проводити мобілізацію, готувати фортифікаційні споруди і оголосити воєнний стан. Однак, констатує гість програми, ніхто цим не опікувався, продовжували накручувати по 200-300 доларів на білоруському бітумі, який закупали в астрономічних обсягах і на який витрачали в десятки разів більше, ніж на українську озброю.

Принагідно дипломат згадує, як 2 роки в посольстві готували контракт на глобальний проєкт, який мав об’єднати найбільшого тоді виробника авіатехніки в світі і завод «Антонова», але зусиллями Табачника переговори були зірвані, хоча це могло вивести Україну у перспективі на третю сходинку у всесвітньому авіабудівництві.

«З приходом путіна практично у багатьох країнах світу діяльність Служби зовнішньої розвитки росії була не настільки направлена на просування російських інтересів, скільки саме на підрив інтересів України, зриви всіх можливих контрактів, дискредитацію української зброї. Тобто на це виділялися мільярди доларів. Я сам був свідком того, як успішно це проходило. Нагадаю, в нульових роках літаки «Антонова» збиралися де? В російському Вороніжі, а не в Святошині. Це тільки один приклад такої зрадницької діяльності», – розповідає Дмитро Чекалкин.

