З початку 2026 року було змінено правила нарахування грошової допомоги для ВПО у Харкові.

Грошова допомога для ВПО у Харкові продовжує виплачуватись, однак через оновлені правила частина ВПО може втратити ці виплати, якщо не відповідатиме новим критеріям, пише Politeka.net.

Підтримка ВПО призначається за постановою Кабміну "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

Згідно з урядовою постановою, з 1 січня 2026 року виплату допомоги на проживання для внутрішніх переселенців продовжено ще на шість місяців. Водночас діє ключова умова: середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні три місяці не повинен перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

При цьому з початку 2026 року було підвищено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб — тепер він становить 2 595 гривень. Відповідно, зріс і граничний рівень доходу, який враховується під час призначення допомоги.

Отже, у 2026 році право на виплати на проживання зберігають ті внутрішньо переміщені особи, у яких сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одного отримувача не перевищує 10 380 гривень (2 595 грн × 4). Якщо цей показник вищий, допомога може бути припинена.

Разом з тим є низка отримувачів, для яких сукупний дохід сім'ї не враховується під час призначення виплат. У 2026 році грошову допомогу на проживання для ВПО у Харкові продовжать ще на пів року українцям, які одержують пенсію не більше 10 380 гривень:

людям з інвалідністю I та II групи;

дітям з інвалідністю віком до 18 років;

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років;

батькам-вихователям;

прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

