Подорожчання проїзду у Києві набуло чинності через зростання вартості палива та інших витрат перевізників, тож розповідаємо, кого саме це стосується.

Подорожчання проїзду у Києві відбулося на окремих приміських маршрутках, повідомляє Politeka.

Вартість поїздки піднялася з 15 до 20 гривень на маршрутах №386 (ст. м. Святошин – с. Луб’янка) та №820 (Вишневе – вул. Нижній Вал).

Перевізники пояснюють подорожчання проїзду в Києві зростанням цін на паливо-мастильні матеріали, запчастини, автомобільні шини, електроенергію та опалення.

На це також, за словами перевізників, вплинуло збільшення загальних витрат на експлуатацію транспорту. Фахівці зазначають, що столичні маршрутки переважно застарілі і не завжди проходять якісне технічне обслуговування.

Часто в таких автобусах не встановлюють валідатори, через що значна частина виручки залишається "тіньовою". Подорожчання проїзду у Києві викликало дискусії серед експертів та активістів.

Транспортний аналітик і співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко зазначив, що заяви міської влади щодо підвищення тарифів більше схожі на політичні заяви, ніж на реальні наміри врегулювати тарифи у громадському транспорті.

Незважаючи на спроби влади покращити ситуацію з перевезеннями, фахівці вважають, що робиться недостатньо для модернізації маршруток та забезпечення їхньої безпеки.

Коригування вартості квитка вже відчули пасажири, які регулярно користуються маршрутками, а влада продовжує обговорювати подальші зміни.

Тож, підняття цін стало наслідком поєднання сезонного зростання витрат та тривалого недофінансування столичних маршруток. А це створює додаткове фінансове навантаження на пасажирів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.