Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла в Одеській області на 21 січня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 21 січня будуть діяти в низці населених пунктів через ремонтні роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, Одеські електромережі будуть проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянської територіальної громади. Світла не буде з 09:00 до 19:00 в таких населених пунктах:⠀

м. Роздільна вулиці:

Вишнева, Водопровідна, Затишна, Злагоди, Київська, Кишинівська, Козацька, Ольгіївська, Осіння, Південна, Понятівська, Святого Інокентія, Січова, Стуса Василя, Тираспольська, Транспортна, Храмова, Черноморського козацтва, Щаслива

провулки: 8-го Березня, Артеменко, Благовіщенський, Будівельний, Водопровідний, Дружний, Зелений, Злагоди, Київський, Кіліянчука Олександра, Коновальця Євгена, Мирний, Розалівський, Роздільнянський, Скоропадського Павла, Сонячний, Транспортний, Храмовий, Чіркова, Чорноморського Козацтва, Ювілейний⠀

с. Матишівка вулиці:

Дружби, Садова

У межах Окнянської селищної територіальної громади також вимикатимуть світло. Обмеження вводяться з 8 до 19 години в таких населених пунктах:

с. Новокрасне: вулиці Верхня, Набережна, Храмова.

с. Степанівка: вулиці Анісимова, Вишнева, Дружби, Затишна, Комарова, Миру, Одеська, Плавнева, Садова, Середня, Шевченка, пров. Тихий.

с. Маяки.

З 08:00 до 19:00 обмеження введуть в частині Одещини. Вимкнення стосуються таких населених пунктів:

в селі Мардарівка, вул. Новоселів.

в селі Соболівка, вул. Польова.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: що варто знати про надання підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: кому нададуть виплати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто отримає та що для цього треба зробити.