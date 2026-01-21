Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві залишаються доступними на постійній основі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві надає міжнародна благодійна місія «Їжа Життя», яка продовжує регулярну роздачу гарячих обідів для людей у складних життєвих обставинах, передає Politeka.

Про це інформує сама організація на своєму сайті.

Організація працює в Україні з 1994 року та є частиною глобального гуманітарного руху, що діє більш ніж у 60 країнах. В основі проєкту — безоплатне харчування для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених громадян, багатодітних родин і тих, хто втратив стабільний дохід через війну.

У столиці щотижня готують і роздають свіжу вегетаріанську їжу, приділяючи увагу якості інгредієнтів та поживній цінності страв. Допомога доступна без складних процедур, а отримати обід може кожен, хто цього потребує.

Варто також зауважити, що роздачі відбуваються у визначені дні в різних районах міста Києва. Зокрема, щопонеділка, середи та п’ятниці волонтери працюють у парку «Веселка» на вулиці Мрії, на Новомостицькій, 2Г, а також уздовж бульвару на Нижньому Валу, 23. Початок — з 13:30 до 15:30 залежно від локації.

Місія існує завдяки пожертвам та роботі добровольців. Лише в Україні щодня роздають тисячі порцій їжі, а з початку повномасштабного вторгнення допомогу отримали сотні тисяч людей.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві залишаються доступними на постійній основі. Долучитися до ініціативи можна як волонтер або благодійник, звернувшись до організації за контактами, вказаними на офіційних ресурсах.

