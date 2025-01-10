Однією з найбільших проблем, з якою стикаються батьки маленьких дітей, є нежить і важкість дихання через закладеність носа; особливо це стосується новонароджених та малюків до року.

Одним із найбільш ефективних способів для очищення носа малюка є використання спеціальних відсмоктувачів слизу.

Про це розповів доктор Євген Комаровський. Він додав, що в аптеках можна знайти різноманітні моделі: від простих механічних приладів з гумовою грушою до більш сучасних пристроїв з електричним моторчиком.

Інший метод, який допомагає очистити носик малюка — це фізіологічний розчин. Він зволожує слизові оболонки і допомагає зняти набряк. Ви можете купити готовий розчин у аптеці або приготувати його вдома: розчинити чайну ложку солі в літрі кип'яченої води. Цей розчин можна використовувати для капання в носик або для пшикання спеціальними флаконами. Якщо ви капаєте, то слід робити це регулярно, кілька разів на день, щоб слиз не застоювався у носі, а поступово перетікав у горло. Для дітей старше року вже можна використовувати пшикалки.

Для малюків до року не рекомендується використовувати пшикалки з аерозолями, оскільки їхній тиск може пошкодити слухову трубу дитини. Важливо також, щоб на упаковці було чітко зазначено вікове обмеження для використання таких засобів. Якщо ви використовуєте пшикалку для дітей старше року, переконайтесь, що тиск розчину не занадто сильний.

Лікар додає, що регулярне зволоження слизових, провітрювання приміщення та контроль за вологістю повітря допоможуть уникнути багатьох проблем із носиком вашого малюка. Не забувайте також, що капати чи пшикати фізіологічний розчин можна кілька разів на день, особливо коли дитина перебуває у людних місцях, нагадує Комаровський.

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