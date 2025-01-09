Росіяни сядуть за сто переговорів лише у разі тотальних втрат на полі бою.

Найближчим часом війну в Україні навряд чи буде зупинено, адже Росії припинення вогню зараз не потрібне.

Своєю думкою поділилися головний сержант БПЛА 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов.

Посадити РФ за стіл переговорів можна лише у разі завдання ворогові тотальних втрат на фронті.

За словами військового, росіяни затримують час і не налаштовані на припинення війни та мирний процес.

"Ворог затягує час, всі ці розмови - це просто балаканина для відволікання уваги. Єдиний можливий шанс припинити цю війну - це якраз посилити в десятки разів вплив дронів таким чином, щоб війну засушити, щоб лінія фронту не рухалася", - вважає Фірсов.

Також він додав, що маневрену війну важливо перевести у позиційну, тобто коли нічого не рухається і ворог має зазнати тотальних втрат.

Військовий вважає, що росіяни сядуть за сто переговорів лише у разі тотальних збитків на полі бою.

"Поки вони мають успіх, на жаль, вони не захочуть йти ні на які поступки", - резюмував Єгор Фірсов.

Джерело: Еспресо.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні може закінчитися в 2025 році за двома сценаріями – за оптимістичним чи песимістичним.

Своєю думкою поділився екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Перший сценарій – недопущення реалізації планів РФ, другий – найбільш песимістичний – США припинять допомогу.

Оптимістичний сценарій – можливість відстояти інтереси, не допустити реалізації планів Путіна щодо України, а саме щодо захоплення чотирьох областей нашої країни.

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Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів, коли буде озвучено реальний мирний план Трампа.

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