За словами музиканта, його увагу привернула вродлива дівчина, і він погодився на участь у цьому "проекті".

Український виконавець Enleo прокоментував чутки про свій роман із комедійною актрисою та ведучою Лерою Товстолес.

Нагадаємо, що 2023 року учасник шоу «Голос країни-11» поцілував зірку «Жіночого кварталу» під час прямого ефіру в соцмережах. Також у профілі Лери з'явилися знімки з романтичної фотосесії з артистом.

В інтерв'ю Славі Дьоміну ENLEO розвіяв чутки про свій роман з Лерою Товстолес, які почали поширюватися після поцілунку під час спільного ефіру та обміну коментарями із серцем.

Співак зазначив, що насправді між ними не було романтичних стосунків, а все, що відбувалося, — це був спонтанний піар-хід, який запропонувала його піарниця.

За словами музиканта, його увагу привернула красива дівчина і він погодився на участь у цьому проекті. Він також наголосив, що це було частиною їхньої роботи та акторства, а не реальним романом.

"Був піар-хід. Це було справді спонтанно. У мене була піарниця, яка сказала, що є дівчина, яка хоче такий прикол зробити. Я дивлюся і думаю: "Ого, дуже гарна дівчина". Ну і я погодився. Це про роботу , акторство" – заявив артист.

Раніше ми також повідомляли, що українська телеведуча та шоуменка Леся Нікітюк поділилася довгоочікуваною новиною про майбутнє заміжжя, викликавши бурю емоцій серед шанувальників та колег.

Оголошення знаменитості миттєво стало темою обговорень у соціальних мережах, де зірки українського шоу-бізнесу приєдналися до поздоровлень.

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