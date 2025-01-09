Співак заявив, що до повномасштабного вторгнення слухав кілька треків Oxxxymiron та інших виконавців, але, за його словами, зараз такого інтересу більше немає.

Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 співак ENLEO прокоментував ситуацію навколо звинувачень у прослуховуванні російських пісень.

Як відомо, нещодавно скандал розгорівся після публікації в TikTok, де ENLEO зізнався, що слухав треки російського репера Oxxxymiron, відомого своєю позицією проти російської агресії, а також ЛСП і Маркула, що відкрито підтримує путіна. викликало хвилю обурення у мережі.

До повномасштабного вторгнення він слухав кілька треків Oxxxymiron та інших виконавців, але, за його словами, наразі такого інтересу більше немає.

"Я не знаю ці пісні. Це була просто історія прослуховувань, а не мій плейлист. Напередодні я наткнувся на TikTok з Oxxxymiron, згадав, що раніше слухав кілька його треків, і вирішив дізнатися, що в нього нового. , але зробив велику помилку, тому що це сталося на Apple Music та Spotify. Ці платформи автоматично перекладають мінімальні. платежі за прослуховування артистам", - заявив співак.

ENLEO зазначив, що під час інтерв'ю погодився показати історію прослуховувань у своєму телефоні. Цей вчинок викликав різку критику, до якої він не готовий.

Музичний продюсер Тіна Кароль підтвердила, що артист не порушив правил Нацвідбору, проте ENLEO визнав, що припустився помилки з моральної точки зору.

"Я порушив неписане правило українського артиста. Мені шкода, що це сталося, і я виніс важливий урок", - заявив музикант.

Він пообіцяв більше не цікавитися російською музикою навіть із цікавості.

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