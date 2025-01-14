Спеціалісти з кібербезпеки попереджають, що російські спецслужби активно використовують мобільні програми для збору даних, зокрема про критичну інфраструктуру, військові об'єкти і навіть місце знаходження користувачів.

В умовах війни українці повинні бути особливо обережними з використанням мобільних додатків.

Фахівці наголошують, що деякі додатки маскуються під безневинні ігри, фоторедактори чи карти, тому важливо ретельно перевіряти, які програми встановлені на вашому смартфоні.

Як перевірити смартфон?

Для перевірки наявності підозрілих програм користувачам рекомендують встановити спеціальні додатки, наприклад, SpyBuster, які допоможуть виявити небезпечні програми на смартфоні. Важливо перевіряти також доступ програм до особистих даних, зокрема геолокації, контактів та фото.

Окрім цього, експерти радять негайно видаляти програми, пов'язані з російськими розробниками, зокрема:

NewProfilePic – популярний додаток, який вимагає багато особистої інформації: ім’я, адресу електронної пошти, акаунти в соцмережах, геолокацію та навіть IP-адреси.VK та "Однокласники" – ці соціальні мережі давно заблоковані в Україні, але ще можна зустріти їх в смартфонах користувачів.

FaceApp – додаток, який дозволяє побачити, як ви виглядатимете в старості. Хоча він набув популярності серед українців, це розробка російської компанії, яка активно збирає дані про користувачів. Mail.Ru – поштові клієнти від російської компанії, хоча вони офіційно заблоковані в Україні, але можуть все ще залишатися на смартфоні. Вони дають ФСБ можливість переглядати особисте листування користувачів.

Kaspersky Secure Connection та Yandex також можуть надсилати дані на сервери в Росії. AlpineQuest – додаток, пов'язаний із російською розвідкою, використовується для збору інформації про громадян і вважається загрозою національній безпеці.

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