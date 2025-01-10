З поверненням другого сезону серіалу “Відьми Мейфейр” на каналі AMC шанувальники з нетерпінням чекають, що ж станеться далі у надприродному серіалі, заснованому на улюблених романах Енн Райс.

Головну роль у серіалі виконує Олександра Даддаріо, яка грає Роуен Філдінг.

У центрі сюжету – нейрохірург, яка виявляє, що вона – несподівана спадкоємиця родини відьом.

Перший сезон виявився неймовірно захоплюючим, і поки ми все ще чекаємо на дату виходу другого сезону в Україні, він уже виходить у США.

Скільки серій складатиметься 2-й сезон серіалу “Відьми Мейфейр”?

Очікується, що другий сезон серіалу “Відьми Мейфейр”складатиметься із восьми епізодів, як і перший сезон.

Довгоочікуваний другий сезон “Відьми Мейфейр” вийде на каналі AMC 5 січня 2025 року.

Сезон складатиметься з чотирьох епізодів, кожен із яких триватиме від 47 до 55 хвилин.

Шанувальники можуть очікувати щотижневих релізів упродовж січня.

Розклад серій "“Відьми Мейфейр”:

Епізод 1: «Лешер» - 5 січня 2025 р.

Епізод 2: Десятка мечів – 12 січня 2025 р.

Епізод 3: «Закрийте дзеркала» – 19 січня 2025 року

Епізод 4: «Double Helix» – 26 січня 2025 р.

Епізод 5 – 2 лютого 2025 р.

Епізод 6 – 9 лютого 2025 р.

Епізод 7 – 16 лютого 2025 р.

Епізод 8 – 23 лютого 2025 р.

Огляд сюжету: Сезон 2 “Відьми Мейфейр” продовжує історію Роуен Мейфейр, яку грає Олександра Даддаріо, оскільки вона стикається з магічними силами, що ростуть, і глибокими емоційними потрясіннями.

Тепер, виховуючи Лешера, могутнього духу, відродженого в людському образі, Роуен стикається як з особистими, так і надприродними проблемами.

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