Після підтвердження цього статусу пенсіонер отримує доступ до особистого кабінету для організації поїздок.

У Києві пенсіонери з обмеженою мобільністю можуть користуватися безкоштовними послугами таксі.

Про це розповів у ефірі телеканалу "Київ 24" юрист Михайло Вулах.

Крім того, ці категорії громадян мають право на безкоштовні поїздки на таксі до 124 годин на рік, а фінансування цієї послуги оплачується за рахунок міського бюджету.

Як пояснив Михайло Вулах, щоб отримати цю допомогу літнім людям, які мають труднощі з пересуванням капіталу, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг та подати відповідну заявку. Після цього спеціаліст перевірить, чи відповідає заявка вимогам для отримання послуг. Після підтвердження цього статусу пенсіонер отримує доступ до особистого кабінету для організації поїздок.

Також Politeka писала про те, що в Україні діти мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але лише за певних умов та до визначеного віку.

Згідно із законом України "Про автомобільний транспорт", діти до 6 років можуть їздити безкоштовно, якщо не займають окремого місця. Одночасно важливі нюанси:

Для міжнародних маршрутів потрібне свідоцтво про народження дитини.

Діти від 6 років у міських автобусах можуть їздити самостійно, але на міжміських і міжнародних маршрутах діти до 14 років мають бути з дорослими.

Один дорослий може безкоштовно перевезти лише одну дитину до 6 років на руках або колінах.

Для дітей старше 6 років проїзд оплачується за повною вартістю.

Останні новини України:

Удар по карманам: українцям хочуть збільшити штрафи за порушення комендантської години, названо суми.

Поширена помилка загрожує українцям штрафом: поліцейські ретельно відстежують.

В Україні введено нові штрафи: відомо, за які порушення доведеться заплатити майже 5 тисяч.