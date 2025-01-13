Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із моменту його проголошення.

Галицький районний суд Львова виніс вирок студентці Львівського фахового коледжу індустрії моди за завдання легких тілесних ушкоджень людині.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент, що стався через ревнощі, завершився конфліктом, у ході якого дівчина побила потерпілого спочатку букетом троянд, а потім залізною палицею.

Обставини справи

За матеріалами суду подія відбулася 6 грудня 2023 року близько 20:40 на вулиці Святого Теодора у Львові. Під час сварки на підставі ревнощів обвинувачена нанесла чоловікові удари букетом троянд по голові, руках і спині. Після цього вона використала залізну палицю, завдавши ще 10 ударів.

Судово-медична експертиза встановила, що потерпілий отримав чисельні садна, синці та подряпини, які класифікуються як легкі тілесні ушкодження.

Вирок суду

Суд врахував повне визнання провини обвинуваченою, її щире каяття, молодий вік та інші пом'якшувальні обставини. У результаті дівчині призначено покарання у вигляді 100 годин громадських робіт.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із моменту його проголошення.

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