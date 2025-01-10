В той час як в деяких регіонах країни температура може піднятися до +13 градусів, на заході країни синоптики прогнозують дощі, які будуть супроводжуватися снігом.

10 січня Україну знову накриє аномально тепла погода.

Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що аномально тепла погода, яка спостерігається протягом цього тижня, зумовлена вологим середземноморським повітрям, що зайшло на територію України. Такі умови стали причиною відхилення температурних норм, зокрема, в Криму, де стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, на 10 січня температура по всій території країни буде плюсовою. Вночі варто очікувати від +2 до +6 градусів, а вдень температура коливатиметься від 3 до 13 градусів тепла. Однак, західна частина України знову переживе холодніші дні з температурами в межах +3…+8 градусів.

Синоптики також попереджають про можливі опади по всій країні, зокрема, в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях, де дощі можуть чергуватися зі снігом. Найбільш інтенсивні опади очікуються в західних областях, а також в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Раніше Politeka також писала, що синоптикиня Наталка Діденко озвучила дату, коли в Україну прийде похолодання. Наразі, за прогнозами, погода в більшості регіонів країни залишиться теплою, проте зміни не за горами.

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