Графіки відключення світла в Харківській області на 7 січня діятимуть через роботи, що проводитись енергетики.

Графіки відключення світла в Харківській області на 7 січня охоплює низку населених пунктів, в них будуть проводитись планові ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», яке опублікувала пресслужба Люботинської міської територіальної громади.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Харківській області на 7 січня.

У зв’язку з виконанням планових ремонтних робіт буде здійснено відключення електропостачання у селі Смирнівка. Обмеження діятимуть з 8 до 17 години за такими адресами:

Зарічна 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 19; 21; 2; 2А; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 40;

Миру 3; 6; 7; 8; 48; 60;

Слобожанська 11; 13; 15; 17; 19; 21; 27; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28.

У Люботинська міська територіальна громада у зв’язку з проведенням технічних робіт буде тимчасово припинено електропостачання з 9 до 16 години. Обмеження стосуються таких населених пунктів:

село Манченки:

в-д Совхозний — № 1, 2;

вул. Ст Моноліт — № 29.

село Спартаси:

вул. Ботанічна — № 1, 2, 4, 4А, 5;

вул. Миру — № 1, 3, 4, 5, 6, 8;

вул. Нова — № 1, 2, 3, 4, 11/15;

вул. Троїцька — № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 26;

пров. Троїцький — № 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14.

Інформацію про графіки планових відключень електропостачання, які проводить компанія «Харківобленерго», можна отримати на офіційному вебсайті підприємства у спеціальному розділі «Відключення».

Крім того, актуальні дані доступні через офіційні чат-боти компанії у месенджерах Viber та Telegram, що дозволяє мешканцям оперативно дізнаватися про заплановані роботи та планувати користування електроприладами.

