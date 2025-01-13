Людмила впевнена, що її кітщасливий поруч із нею, адже вони разом долають труднощі і підтримують один одного на службі.

У Волинській області жінка мобілізувалася до лав Збройних сил України разом зі своїм котом.

Про це розповіли у пресслужбі 100 ОМБр ЗСУ.

Людмила Костюк вже третій рік поспіль разом із пухнастим другом на ім'я Ґріджо захищає країну. До повномасштабного вторгнення вона була співвласницею кафе, але зараз обіймає посаду начальника господарського відділення в армії та працює на кухні.

Людмила разом із племінниками виїхала до Італії на початку війни. В той час її сестра та швагро, які є військовими, жили в Маріуполі. Після того як ситуація дещо стабілізувалася, жінка повернулася в Україну, де чоловік її сестри, вже служачи в 100-й бригаді, просив її працювати на кухні.

Після повернення додому до Людмили приєднався кіт, якого вона назвала Ґріджьо — ім’я, що в перекладі з італійської означає «сірій», обране племінниками жінки. Людмила розповідає, що не мала з ким залишити кота вдома, тому вирішила взяти його з собою в армію.

«Я пішла в армію, але з котом, бо не було, з ким його лишити вдома. Це рішення спочатку сприйняли як жарт, але насправді так і сталося», — згадує жінка.

Разом із Ґріджо Людмила служила спочатку на Волині, а тепер — на сході України.

«Він зі мною, скрізь їздити. Це життя не нудне: переїзди, нові люди, любов від побратимів і моя», — додає вона.

Людмила впевнена, що її кітщасливий поруч із нею, адже вони разом долають труднощі і підтримують один одного на службі.

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