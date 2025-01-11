12 січня 2025 року, дізнайтеся, яке сьогодні церковне свято за новим та старим календарем.

12 січня за новим церковним календарем православні згадують святу Татіану Римську.

Свято 12 січня за старим стилем - день пам'яті Анісії Солунської.

У народному календарі 12 січня - свято Тетянин день, або Бабин кут, цього дня раніше було прийнято пекти коровай.

12 січня можна піти до храму або помолитися вдома, у святої Тетяни просять допомоги у навчанні та дякують за успіхи.

Раніше вірили, що студент, який хоче отримати щастя в навчанні на весь рік, повинен 12 січня відстояти молебень у церкві.

У день святої Тетяни обов'язково потрібно до заходу сонця зробити добрий вчинок.

Є кілька заборон цього дня, що сьогодні, 12 січня, не можна робити:

лаятися і з'ясовувати стосунки - вважається, що свята не зазнає конфліктів у свій день.

відмовляти у допомозі та милостині, лаяти дітей;

пити алкоголь - за народними повір'ями п'яного за запахом учує нечисть.

За народною прикметою 12 січня святої Тетяни, яка є покровителькою учнів - учням і студентам не можна виносити сміття - щоб не викинути разом з ним знання.

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