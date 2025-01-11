Найбільша проблема для цієї пари — з'ясувати, як збалансувати та поважати потреби один одного.

Коли справа доходить до сумісності, деякі пари зодіаку природно сходяться, швидко стаючи друзями або коханцями, тоді як інші стикаються з великими труднощами, коли доходить до того, щоб ужитися.

Що стосується Водолія та Риб, вони, як правило, потрапляють до другого табору.

Ось що потрібно знати, якщо вам цікаво дізнатися про це астрологічне поєднання.

Водолія та Риб зазвичай не вважають сумісними.

По-перше, каже астролог , Водолій відомий своєю емоційною відстороненістю, а Риби – повна протилежність.

Як ви можете собі уявити, ця ключова відмінність може змусити деяких людей стрепенутися, не кажучи вже про те, що ці двоє мають різні стихії (вода проти повітря) і модальність (мінливий проти фіксованого).

Звичайно, важливо пам'ятати, що коли справа доходить до астрологічної сумісності (синастрії), вам дійсно потрібно враховувати всю карту народження обох людей, а не тільки їх сонячний знак.

Тим не менш, ось більше про те, як ці два знаки справляються у коханні та дружбі, а також у чому вони схожі та чим відрізняються.

Водолій та Риби можуть знаходитися поряд один з одним на зодіакальному колі, але насправді це дуже різні знаки. Хоча їх традиційно не вважають сумісними, це не означає, що стосунки не можуть працювати.

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