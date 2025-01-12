Клієнт "ПриватБанку" розповів, що у 2024 році йому запропонували оформити страхування здоров'я від партнера "ПриватБанку", а він погодився.

Клієнт "ПриватБанку" поділився проблемами, з якими він зіткнувся при отриманні виплат за оформленим пакетом "Страхування здоров'я".

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де громадяни можуть обговорювати питання з представниками банків. Страхова компанія відмовила у покритті витрат через певні правила, що стали на заваді.

Клієнт "ПриватБанку" розповів, що у 2024 році йому запропонували оформити страхування здоров'я від партнера "ПриватБанку" — страхової компанії. Чоловік погодився і оформив пакет страхування. Однак, через рік, коли його здоров'я різко погіршилося, він звернувся за допомогою, але отримав відмову.

"Близько року тому зателефонував представник ПриватБанку і запропонував оформити страховку. Їхній партнер страхова компанія. Було оформлено пакет страхування життя і здоров'я. Зараз звернувшись за допомогою, я отримав відмову у відшкодуванні ", — повідомив клієнт "ПриватБанку".

Страхова компанія пояснила відмову тим, що проблеми зі здоров'ям у клієнта виникли ще до підписання договору. Йдеться про інфаркт, який стався у 2020 році. Програму страхування було оформлено на початку 2024 року, а в кінці того ж року чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Після загострення йому була проведена дорога операція, але страхова компанія вирішила, що цей випадок не підпадає під умови відшкодування.

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