Під час розслідування було виявлено, що один із фігурантів отримав 600 тисяч гривень за продаж 18 тисяч медичних халатів.

Волонтери, які мали на меті допомагати людям, стали фігурантами кримінальної справи через незаконний продаж гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Суд виніс вирок щодо керівників благодійних організацій Миколаївської та Чернівецької областей, які організовували торгівлю гуманітарними товарами, отриманими від іноземних донорів.

Згідно із судовими матеріалами, один із підозрюваних, керівник благодійного фонду на Миколаївщині, у співпраці з волонтером з Буковини, організував продаж гуманітарної допомоги, зокрема медичних халатів та антисептиків, за ціною, значно нижчою за ринкову. Товари зберігалися на орендованих складах у Чернівцях та Луцьку, а покупців шукали серед підприємців, які надсилали комерційні пропозиції.

Під час розслідування було виявлено, що один із фігурантів отримав 600 тисяч гривень за продаж 18 тисяч медичних халатів. Вилучення товару проводилося на складах у Чернівцях та Волинській області, де було знайдено понад 180 тисяч медичних халатів та понад 65 тисяч антисептиків загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Рішенням суду фігурантів справи визнано винними, їм призначено покарання у вигляді п'яти та двох з половиною років позбавлення волі. Крім того, вони позбавлені права обіймати посади та займатися діяльністю, що пов'язана з обігом та користуванням гуманітарною допомогою, на строк три роки, з конфіскацією майна.

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