Новий серіал CBS про Шерлока Холмса «Ватсон» отримує зміну у розкладі перед виходом у 2025 році.

Новий драматичний серіал про Шерлока Холмса, «Ватсон», отримує невелику зміну в розкладі щодо свого звичайного щотижневого часового інтервалу на CBS.

Створений Крейгом Суїні майбутній серіал «Ватсон» знімає Морріса Честната в головній ролі доктора Джона Ватсона.

Події відбуваються через рік після смерті Шерлока Холмса від рук Моріарті, доктор Ватсон відкриває клініку рідкісних захворювань, де він застосовує детективний склад розуму свого покійного друга до вирішення медичних справ.

CBS встановив новий часовий інтервал для «Ватсон».

Прем'єру медичної драми заплановано на 26 січня приблизно о 22:00 за східним часом після гри за звання чемпіона AFC.

Спочатку серіал «Ватсон» мав вийти в неділю о 22:00 після прем'єри, але CBS переносить шоу на ранній час.

Починаючи з 16 лютого новий епізод «Ватсон» виходитиме в ефір о 21:00 у неділю.

Дата прем'єри серіал «Ватсон» залишається незмінною, а це означає, що потенційним глядачам доведеться почекати до закінчення гри за звання чемпіона AFC, щоб побачити дебют шоу 26 січня.

Другий епізод «Ватсон» не повернеться до 16 лютого, що стане початком звичайного часового інтервалу шоу. Премія Греммі відбудеться у неділю, 2 лютого, з 8 до 11:30, тому продовження «Ватсон» буде відкладено.

Джерело: screenrant.

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